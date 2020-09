**Ue: Meloni, 'accogliamo appello Bonomi, Recovery Fund decide destino Italia' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia raccoglie l'appello del presidente di Confindustria Bonomi ed è pronto a condividere e confrontarsi sulle proposte e sull'idee per l'Italia. Incentivi alla natalità, centralità alla manifattura e investimenti per rilanciare il marchio Italia, infrastrutture e ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto e sicurezza sono le proposte che abbiamo posto tra le priorità delle linee guida del Recovery Fund. Bonomi ha ragione quando dice che questa sfida non deciderà del destino di Conte ma dell'Italia". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "E in particolare, ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Fratelli d'raccoglie l'del presidente di Confindustriaed è pronto a condividere e confrontarsi sulle proposte e sull'idee per l'. Incentivi alla natalità, centralità alla manifattura e investimenti per rilanciare il marchio, infrastrutture e ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto e sicurezza sono le proposte che abbiamo posto tra le priorità delle linee guida delha ragione quando dice che questa sfida nonrà deldi Conte ma dell'". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'. "E in particolare, ...

