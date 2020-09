Ue: Conte, 'Italia ha recuperato leadership europea e internazionale' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Gli esiti del negoziato europeo dimostrano che l'Italia ha saputo recuperare una forte leadership europea e internazionale, grazie alla quale abbiamo affermato un principio: l'Ue e l'Italia potranno crescere solo saranno capaci di farlo assieme". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea 2020 di Confindustria. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Gli esiti del negoziato europeo dimostrano che l'ha saputo recuperare una forte, grazie alla quale abbiamo affermato un principio: l'Ue e l'potranno crescere solo saranno capaci di farlo assieme". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'assemblea 2020 di Confindustria.

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La relazione del presidente di Confindustria, con l’appello a un grande patto comune per l’Italia, coglie tutte le grandi criticità che impediscono al Paese di crescere e ...

L’Italia profonda non affonda ma lancia l’SOS!

Chi l’ha tenuta a galla? Senza la stella-cometa dell’Europa perseguita dall’accoppiata Zingaretti-Conte, il flauto magico dei populisti-sovranisti ci avrebbe affossatiRead More ...

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La relazione del presidente di Confindustria, con l'appello a un grande patto comune per l'Italia, coglie tutte le grandi criticità che impediscono al Paese di crescere e ...