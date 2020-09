Ue: Carfagna, 'bene Bonomi, fallimento Recovery Fund danno per italiani' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Ha ragione il presidente Bonomi nel sostenere che al governo manca quella ‘rotta precisa', quel ‘quadro netto di priorità' che anche noi chiediamo all'esecutivo, invece di ambiguità e scarsa progettualità. Le linee guida per il Recovery Plan rappresentano l'emblema di tutto questo: un libro dei sogni che rischia di sprecare le risorse europee in mille rivoli infruttuosi”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, a margine dell'Assemblea nazionale di Confindustria. “Come le opposizioni -prosegue Carfagna- anche gli industriali chiedono di essere coinvolti in un patto per il Paese, necessario a individuare quelle scelte fondamentali per costruire l'Italia del futuro. Ciascuno con il proprio ruolo e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Ha ragione il presidentenel sostenere che al governo manca quella ‘rotta precisa', quel ‘quadro netto di priorità' che anche noi chiediamo all'esecutivo, invece di ambiguità e scarsa progettualità. Le linee guida per ilPlan rappresentano l'emblema di tutto questo: un libro dei sogni che rischia di sprecare le risorse europee in mille rivoli infruttuosi”. Lo afferma Mara, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, a margine dell'Assemblea nazionale di Confindustria. “Come le opposizioni -prosegue- anche gli industriali chiedono di essere coinvolti in un patto per il Paese, necessario a individuare quelle scelte fondamentali per costruire l'Italia del futuro. Ciascuno con il proprio ruolo e le ...

