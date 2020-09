Udinese-Spezia recupero | 30 settembre ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 29 settembre 2020) L’esordio in serie A delloè stato positivo per quarantacinque minuti e da dimenticare per i secondi, travolto 4-1 dal Sassuolo dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. I liguri prima della sosta sono attesi a due trasferte, quella della Dacia Arena contro l’e a San Siro contro il Milan e la prospettiva di … InfoBetting: Scommesse Sportive e

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali - ItaSportPress : Udinese - Spezia, le formazioni ufficiali - - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Spezia: Gotti si affida al duo Lasagna-Okaka -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Spezia

Tutti i risultati in tempo reale: in programma Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta. Risultati Serie A 2020/21 LIVE: gli aggiornamenti sui recuperi della prima giornata ...L'argentino dal 1' nel centrocampo di Gotti insieme ai giovani Palumbo e Coulibaly. 4-3-3 per lo Spezia, con Chabot e Deiola dal primo minuto. L'Udinese scende in campo contro lo Spezia con il ...