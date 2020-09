Udinese-Spezia, Italiano alla vigilia: “Massima attenzione” (Di martedì 29 settembre 2020) “Penso che quella di Udine sarà una partita differente da quella di domenica, sono una squadra con grandissima fisicità che quando la si lascia giocare sa attaccare benissimo la profondità. È una squadra che va affrontata con attenzione cercando di crescere per quel che si può sotto l’aspetto di attenzione e concentrazione, perché abbiamo subito in alcuni momenti troppo l’avversario, abbiamo concesso gol evitabili e domani dobbiamo cercare di essere diversi“. Queste le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia di Udinese-Spezia, recupero della prima giornata del campionato di Serie A. “Chiaramente nonostante l’aver lottato e l’aver tenuto in piedi la partita per 60-70 minuti è normale che un po’ di amarezza ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “Penso che quella di Udine sarà una partita differente da quella di domenica, sono una squadra con grandissima fisicità che quando la si lascia giocare sa attaccare benissimo la profondità. È una squadra che va affrontata con attenzione cercando di crescere per quel che si può sotto l’aspetto di attenzione e concentrazione, perché abbiamo subito in alcuni momenti troppo l’avversario, abbiamo concesso gol evitabili e domani dobbiamo cercare di essere diversi“. Queste le parole di Vincenzodi, recupero della prima giornata del campionato di Serie A. “Chiaramente nonostante l’aver lottato e l’aver tenuto in piedi la partita per 60-70 minuti è normale che un po’ di amarezza ...

