Udinese Spezia, i convocati di Italiano: ci sono Maggiore e Marchizza (Di martedì 29 settembre 2020) Lo Spezia ha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati in vista del match di campionato contro l’Udinese Lo Spezia ha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati in vista del match di campionato contro l’Udinese. Mister Italiano ritrova Maggiore e Terzi, reduci dalle squalifiche, oltre a Marchizza. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore: Portieri: 1 Zoet, 12 Krapikas, 77 Rafael. Difensori: 3 Ramos, 5 Marchizza, 7 Sala, 19 Terzi, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 22 Chabot, 28 Erlic, 69 Vignali. Centrocampisti: 6 Mora, 8 Ricci, 10 Agoumè, 16 Bartolomei, 25 Maggiore, 26 Pobega, 27 Deiola. Attaccanti: 9 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Loha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista deiin vista del match di campionato contro l’Loha diramato attraverso i propri canali ufficiali la lista deiin vista del match di campionato contro l’. Misterritrovae Terzi, reduci dalle squalifiche, oltre a. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore: Portieri: 1 Zoet, 12 Krapikas, 77 Rafael. Difensori: 3 Ramos, 5, 7 Sala, 19 Terzi, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 22 Chabot, 28 Erlic, 69 Vignali. Centrocampisti: 6 Mora, 8 Ricci, 10 Agoumè, 16 Bartolomei, 25, 26 Pobega, 27 Deiola. Attaccanti: 9 ...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - sportface2016 : #UdineseSpezia | I convocati di #Italiano - CasinoNews6 : Benevento vs Inter Milan, Udinese vs Spezia & Lazio vs Atalanta Casino News - - planetwin365ita : Falsa partenza per #Udinese e #Spezia! Se i friulani hanno lottato contro il Verona, i liguri hanno rischiato un'i… - sportli26181512 : #Spezia, Italiano: 'Campionato difficilissimo, speriamo che ci aspetti': Il tecnico bianconero: 'Un po' d'amarezza… -