Udinese-Spezia, Gotti convoca 20 giocatori per la sfida con i liguri (Di martedì 29 settembre 2020) Sono venti i giocatori convocati dal tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, per il recupero della prima giornata della Serie A 2020/2021 che vedrà i friulani ospitare domani sera alla Dacia Arena lo Spezia di Vincenzo Italiano. Per entrambe le squadre un'occasione per riscattare le sconfitte patite nell'ultimo weekend. L'elenco completo dei convocati Portieri: 1 Musso, 88 Nicolas, 31 Gasparini. Difensori: 3 Samir, 4 Prodl, 5 Ouwejan, 18 Ter Avest, 50 Becao, 87 De Maio, 90 Zeegelaar. Centrocampisti: 10 De Paul, 24 Battistella, 29 Micin, 64 Palumbo, 99 Coulibaly. Attaccanti: 7 Okaka, 15 Lasagna, 30 Nestorovski, 45 Forestieri, 77 Matos.

