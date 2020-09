Trasporti | Amt annuncia lo sciopero dei mezzi il 5 ottobre

(Di martedì 29 settembre 2020) L'Azienda metropolitanaCatania spa informa che, in occasione dellolocale di 24 ore, proclamato per il giorno 52020 dalla organizzazione sindacale provinciale Faisa - ...

NewSicilia : #Amt #Catania, nuovi #bandi per la progressione verticale del personale. I dettagli. #Cronaca #Trasporti… - NewSicilia : Dettagli sulle ultime novità relative a #Amt, #Fce e trasporti pubblici a #Catania. #Trasporti #Metropolitana… - radioaldebaran : Autobus, prosegue la collaborazione tra ATP e AMT per i pendolari del #Levante - #Trasporti - -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Amt

Amt, annuncia un nuovo sciopero dei trasporti a Catania: il personale si asterrà dal servizio in alcune fasce orarie.Il Comune di Genova accantona 16 milioni come riserva nel caso dovesse andare in soccorso delle aziende partecipate, soprattutto quella di trasporto pubblico (Amt), alle prese con le minori entrate a ...