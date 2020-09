Tragedia a Roma | donna falciata e uccisa da una Mercedes

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 settembre 2020) Incidente mortale ieri sera adove unadi 57 anni ha perso la vita in Via Selva Nera dopo essere stata investita da un'auto. Lasi è consumata ieri sera, lunedì 28 settembre 2020, poco prima delle 20.30. Incidente mortaleLasi trovava in Via selva nera, angolo riserva grande, intersezione via ines bedeschi. Ad investirla è stato unA180. Alla guida del veicolo un giovane di 26 anni condotto successivamente al Sant'Andrea per gli accertamenti di rito. La vittima è deceduta sul colpo. La salma è stata traslata al Gemelli. Rileva il gruppo Montemario della Polizia Locale diCapitale.