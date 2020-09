Traffico Roma del 29-09-2020 ore 17:30 (Di martedì 29 settembre 2020) Luceverde Roma dentro Vanti dalla redazione cominciamo dalla raccordo anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis e Salaria quindi dalla Nomentana all’uscita alla rustica nella zona sud del nello code a tratti a partire dal bivio per la Roma Fiumicino sino allo svincolo Romanina sulla tangenziale Torino incidente provoca code dal bivio per la Roma l’Aquila fino all’uscita Nomentana in direzione quindi Stadio Olimpico percussioni sul tratto Urbano della Roma L’Aquila dove ci sono cose da via Fiorentini fino alla tangenziale est ancora in tangenziale abbiamo rallentamenti tra viale di Tor di Quinto via della Moschea in direzione San Giovanni permangono un po’ incolonnamenti tra l’uscita alla stazione Tiburtina il bivio per la ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Luceverdedentro Vanti dalla redazione cominciamo dalla raccordo anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis e Salaria quindi dalla Nomentana all’uscita alla rustica nella zona sud del nello code a tratti a partire dal bivio per laFiumicino sino allo svincolonina sulla tangenziale Torino incidente provoca code dal bivio per lal’Aquila fino all’uscita Nomentana in direzione quindi Stadio Olimpico percussioni sul tratto Urbano dellaL’Aquila dove ci sono cose da via Fiorentini fino alla tangenziale est ancora in tangenziale abbiamo rallentamenti tra viale di Tor di Quinto via della Moschea in direzione San Giovanni permangono un po’ incolonnamenti tra l’uscita alla stazione Tiburtina il bivio per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-09-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Enav: approvati i risultati del primo semestre 2020. Utile netto a 15 mln nonostante il calo del traffico dovuto a Covid

(FERPRESS) – Roma, 29 SET – Il Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesca Isgrò, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2020.

Libia, perché lo stallo sui pescatori diventa un peso per il governo

Incontro con le famiglie dei pescatori vittima del rapimento di Haftar. Conte subisce l'attacco delle opposizioni su una situazione di stallo, prodotto anche perché il signore della guerra dell'Est no ...

