Traffico Roma del 29-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati ad ascolto code sulla Pontina a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Castel di Decima file a partire dal Grande Raccordo andiamo in tangenziale invece rallentamenti all’altezza della Salaria verso lo stadio e verso San Giovanni invece all’altezza dello svincolo per La A24 incidente con rallentamenti in zona euro e tra via è via dell’Umanesimo rallentamenti per incidente anche in centro in via Cavour all’altezza di via dei Serpenti difficile la situazione per ilin zona San Giovanni sia per il cantiere in via Taranto ricordiamo che si circola a senso unico tra via Pozzuoli via Monza con ripercussioni sulle strade limitrofe sia per le restrizioni alla viabilità messa in atto dalla polizia locale sul posto nei pressi di via Santo Stefano ...