Toy Story 4: il personaggio di Keanu Reeves al centro di una battaglia legale (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo il figlio dello stuntman Evel Knievel, il personaggio Duke Caboom di Toy Story 4 è stato impropriamente ispirato al padre, annuncia una guerra legale con Disney. Il personaggio di Toy Story 4 Duke Caboom, doppiato da Keanu Reeves, si ritrova al centro di una battaglia legale iniziata dal figlio di Evel Knievel che ha accusato Disney di aver indebitamente ispirato il motociclista al padre, senza pagare nessun diritto di utilizzo d'immagine. Una causa per violazione del marchio federale è stata intentata a Las Vegas, accusando la compagnia cinematografica di aver basato impropriamente il nuovo personaggio di Toy Story 4 su Evel Knievel, stuntman le cui famose ...

