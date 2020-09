Tottenham, Alli non convocato per la partita contro il Chelsea (Di martedì 29 settembre 2020) Il centrocampista del Tottenham, Dele Alli, è ormai prossimo alla cessione: non è stato convocato per il match contro il Chelsea Dele Alli, centrocampista del Tottenham, non è stato convocato per il match di Carabao Cup contro il Chelsea in programma questa sera. Lo riporta il Telegraph. Questo è quindi un chiaro segnale che il futuro del giocare è sempre più lontano dal club allenato da Mourinho. Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Dele Alli ormai da tempo e lo vorrebbe mettere a disposizione di Tuchel entro la fine del mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Il centrocampista del, Dele, è ormai prossimo alla cessione: non è statoper il matchilDele, centrocampista del, non è statoper il match di Carabao Cupilin programma questa sera. Lo riporta il Telegraph. Questo è quindi un chiaro segnale che il futuro del giocare è sempre più lontano dal club allenato da Mourinho. Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Deleormai da tempo e lo vorrebbe mettere a disposizione di Tuchel entro la fine del mercato. Leggi su Calcionews24.com

Per arrivarci, però, occorre prima procedere con la cessione di alcuni elementi. Radja Nainggolan, ad esempio, è vicino al ritorno al Cagliari in prestito. Infine, manovre anche nel reparto offensivo ...

Sembra essere sempre più lontano da Londra il futuro di Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham è da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain.

