Torna la paura a Sarno, evacuate 35 famiglie (Di martedì 29 settembre 2020) di Monica De Santis Torna la paura a Sarno. Le abbondanti piogge hanno nuovamente fatto invadere di fango e detriti le vie della cittadina colpita dall’alluvione del 1998. Allagamenti, alberi e lamiere caduti si sono registrati per tutta la giornata di ieri. La colata di fango e detriti, ha quindi messo tutti in allarme e fatto decidere al sindaco di procedendo con l’evacuazione, in via prudenziale, di centinaia di persone tra il centro storico nella zona della chiesa di San Sebastiano e via Bracigliano. I danni principali si sono registrati alla viabilità e ai sottoservizi. Vicolo San Sebastiano e corso Umberto I sono stati letteralmente invasi dal fango e dai detriti franati dalla montagna, che una decina di giorni fa era stata interessata da un incendio. E’ stata, subito, attivata la macchina dei soccorsi. La ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) di Monica De Santisla. Le abbondanti piogge hanno nuovamente fatto invadere di fango e detriti le vie della cittadina colpita dall’alluvione del 1998. Allagamenti, alberi e lamiere caduti si sono registrati per tutta la giornata di ieri. La colata di fango e detriti, ha quindi messo tutti in allarme e fatto decidere al sindaco di procedendo con l’evacuazione, in via prudenziale, di centinaia di persone tra il centro storico nella zona della chiesa di San Sebastiano e via Bracigliano. I danni principali si sono registrati alla viabilità e ai sottoservizi. Vicolo San Sebastiano e corso Umberto I sono stati letteralmente invasi dal fango e dai detriti franati dalla montagna, che una decina di giorni fa era stata interessata da un incendio. E’ stata, subito, attivata la macchina dei soccorsi. La ...

