Torino, tutti negativi i tamponi: in gruppo Vojvoda e Rincon (Di martedì 29 settembre 2020) Torino - Doppia sessione d'allenamento al Filadelfia per il Torino che, nella parte mattutina, ha visto mister Giampaolo dividere la rosa in due gruppi: prima lavoro di forza in palestra, poi una ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020)- Doppia sessione d'allenamento al Filadelfia per ilche, nella parte mattutina, ha visto mister Giampaolo dividere la rosa in due gruppi: prima lavoro di forza in palestra, poi una ...

Gli piace di più Mertens in posizione centrale, capace sia di legare il gioco che di lanciare in profondità Osimhen. Notizie Calcio Napoli - I colleghi di Repubblica riportano le ultime notizie in mer ...

Covid: rinvio Genoa-Toro,domani Consiglio straordinario Lega

(ANSA) – MILANO, 29 SET – L’ipotesi di rinviare la partita Genoa-Torino sarà discussa domani in un Consiglio straordinario della Lega serie A. Un’ipotesi che prende corpo in seguito all’emergenza Covi ...

