Torino | busta con proiettili alla giudice che ha negato le misure alternative alla portavoce No Tav

TORINO. Una busta pluriball con all'interno due proiettili calibro 9×21 è stata intercettata oggi al Tribunale di Sorveglianza di via Bologna. Il pacco era indirizzato al magistrato Elena Bonu che ha ...

