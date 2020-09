Top e Flop | Lozano è un altro giocatore Eriksen corpo estraneo nel centrocampo nerazzurro

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 settembre 2020) Top(Napoli) è unrispetto alla scorsa stagione. Vivace, fantasioso, propositivo. Gioca una grande partita, arricchita da una doppietta, la prima in maglia azzurra. La prima, speriamo di una lunga serie. Caldirola (Benevento) a ventinove anni suonati, complice una esperienza in Bundesliga, il difensore sannita fa l’esordio in serie A. E che debutto: da centrale difensivo realizza una doppietta. Sanchez (Inter) il suo ingresso, al minuto 78 cambia l’esito della partita. Per la difesa della Fiorentina è impossibile prenderlo. Infatti dà il via all’azione che porta al 3-3 ed offre un delizioso assist, sfruttato a dovere da D’Ambrosio per il goal del sorpasso. Ronaldo (Juventus) senza di lui la Juventus sarebbe in grossa difficoltà. Si ...