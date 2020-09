Tonali: «Il Milan è rinato. Trattativa? È bastato un minuto» (Di martedì 29 settembre 2020) Tonali ha parlato prima del match di Europa League contro il Rio Ave: le dichiarazioni del centrocampista del Milan Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Europa League contro il Rio Ave. EUROPA LEAGUE – «Siamo concentrati sulla prossima partita, questo gruppo è rinato. Stiamo giocando veramente bene, ma i nostri avversari sono molto bravi e ci servirà quindi grande entusiasmo. Ci aspetta una partita molto importante. Dobbiamo vincere, questa è l’unica cosa che ci interessa». Milan – «Non so se qualche altro club sia stato vicino al mio acquisto, io ho deciso di non farmi avvisare delle valutazioni e fatto lavorare il mio agente, che mi ha chiamato quando ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020)ha parlato prima del match di Europa League contro il Rio Ave: le dichiarazioni del centrocampista delSandro, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Europa League contro il Rio Ave. EUROPA LEAGUE – «Siamo concentrati sulla prossima partita, questo gruppo è. Stiamo giocando veramente bene, ma i nostri avversari sono molto bravi e ci servirà quindi grande entusiasmo. Ci aspetta una partita molto importante. Dobbiamo vincere, questa è l’unica cosa che ci interessa».– «Non so se qualche altro club sia stato vicino al mio acquisto, io ho deciso di non farmi avvisare delle valutazioni e fatto lavorare il mio agente, che mi ha chiamato quando ...

