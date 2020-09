Tonali: “Col Rio Ave dobbiamo vincere. Arrivare al Milan è stato fantastico” (Di martedì 29 settembre 2020) Il nuovo centrocampista del Milan, Sandro Tonali, è stato intervistato da DAZN in vista del play-off di Europa League col Rio Ave di giovedì prossimo: “Siamo concentrati sulla prossima partita, questo gruppo è rinato. Stiamo giocando veramente bene, ma i nostri avversari sono molto bravi e ci servirà quindi grande entusiasmo. Ci aspetta una partita molto importante. dobbiamo vincere, questa è l’unica cosa che ci interessa. Perché ho scelto il Milan? Non so se qualche altro club sia stato vicino al mio acquisto, io ho fatto lavorare il mio agente, che mi ha chiamato quando c’è stata la proposta dei rossoneri. C’è voluto un minuto, uno scambio di parole, ci eravamo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Il nuovo centrocampista del, Sandro, èintervida DAZN in vista del play-off di Europa League col Rio Ave di giovedì prossimo: “Siamo concentrati sulla prossima partita, questo gruppo è rinato. Stiamo giocando veramente bene, ma i nostri avversari sono molto bravi e ci servirà quindi grande entusiasmo. Ci aspetta una partita molto importante., questa è l’unica cosa che ci interessa. Perché ho scelto il? Non so se qualche altro club siavicino al mio acquisto, io ho fatto lavorare il mio agente, che mi ha chiamato quando c’è stata la proposta dei rossoneri. C’è voluto un minuto, uno scambio di parole, ci eravamo ...

