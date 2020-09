The Wrong Place, il documentario che potrebbe riaprire il caso sulla morte di Cristiano Rocchelli, il fotoreporter ucciso in Ucraina nel 2014 (Di martedì 29 settembre 2020) Il 29 settembre inizia il processo di appello a Milano nei confronti di Vitaly Markov, ex soldato dell’esercito ucraino condannato in primo grado per l’uccisione del fotoreporter Andrea Rocchelli e il suo interprete Andrei Mironov, che morivano il 24 maggio 2014 nell’Ucraina orientale, sul fronte tra l’esercito ucraino e i separatisti filo-russi. Markov, anche lui cittadino italiano, è stato condannato in primo grado a 24 anni dal tribunale di Pavia, la città dove è nato Rocchelli, per aver ordinato agli uomini del suo plotone di aprire il fuoco contro i due giornalisti. Allora, gli investigatori che indavagano sulla sua morte si erano basati su un articolo pubblicato dal Corriere della Sera che conteneva alcune ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Il 29 settembre inizia il processo di appello a Milano nei confronti di Vitaly Markov, ex soldato dell’esercito ucraino condannato in primo grado per l’uccisione delAndreae il suo interprete Andrei Mironov, che morivano il 24 maggionell’orientale, sul fronte tra l’esercito ucraino e i separatisti filo-russi. Markov, anche lui cittadino italiano, è stato condannato in primo grado a 24 anni dal tribunale di Pavia, la città dove è nato, per aver ordinato agli uomini del suo plotone di aprire il fuoco contro i due giornalisti. Allora, gli investigatori che indavaganosuasi erano basati su un articolo pubblicato dal Corriere della Sera che conteneva alcune ...

Ultime Notizie dalla rete : The Wrong The Wrong Place, il documentario che potrebbe riaprire il caso sulla morte di Cristiano Rocchelli, il fotoreporter ucciso in Ucraina nel 2014 Open Quella verità sulla morte di Andy Rocchelli che divide Ucraina e Italia

Oggi arriva in appello a Milano la condanna al militare Markiv per l’uccisione del fotoreporter e del suo interprete nel Donbass ...

Oggi arriva in appello a Milano la condanna al militare Markiv per l'uccisione del fotoreporter e del suo interprete nel Donbass ...