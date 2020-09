The Crown 4: le prime immagini della serie Netflix con Lady Diana (Di martedì 29 settembre 2020) C’è grande attesa in vista della quarta stagione di una delle serie tv più amate dal pubblico di Netflix, The Crown. Come se la caveranno gli attori scelti per dare il volto di Carlo o di Lady Diana? Lo scopriremo solo a novembre ma nel frattempo arrivano le prime immagini della quarta stagione . Ricordiamo che THE Crown 4, la serie originale Netflix sarà disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 15 novembre 2020. Questa stagione vede come protagoniste Emma Corrin nel ruolo della Principessa Diana e Gillian Anderson nei panni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) C’è grande attesa in vistaquarta stagione di una delletv più amate dal pubblico di, The. Come se la caveranno gli attori scelti per dare il volto di Carlo o di? Lo scopriremo solo a novembre ma nel frattempo arrivano lequarta stagione . Ricordiamo che THE4, laoriginalesarà disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 15 novembre 2020. Questa stagione vede come protagoniste Emma Corrin nel ruoloPrincipessae Gillian Anderson nei panni ...

NetflixIT : Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (Gillian Anderson) sono i nuovi personaggi di The Crown. La quarta stagione… - quelleluciblu : RT @NetflixIT: Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (Gillian Anderson) sono i nuovi personaggi di The Crown. La quarta stagione è in arr… - needvniall : RT @NetflixIT: Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (Gillian Anderson) sono i nuovi personaggi di The Crown. La quarta stagione è in arr… - josemiguelyuc : RT @SkyTG24: The Crown, le prime foto della stagione 4: Emma Corrin sarà Lady Diana - fede_aresu : RT @NetflixIT: Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (Gillian Anderson) sono i nuovi personaggi di The Crown. La quarta stagione è in arr… -