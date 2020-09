The Crown 4, la trama e le prime foto ufficiali con Lady Diana e Margaret Thatcher (Di martedì 29 settembre 2020) Le porte di Buckingham Palace stanno per riaprirsi con The Crown 4, per raccontare la storia inglese di fine secolo scorso attraverso gli occhi, le gesta e le emozioni della Regina Elisabetta e della sua tormentata famiglia. Dal 15 novembre la pluripremiata serie inglese torna su Netflix con 10 nuovi episodi, che vedono importanti ingressi nel cast in ruoli chiave, mostrate per la prima volta nelle foto ufficiali di The Crown 4. Le prime immagini promozionali di The Crown 4 mostrano la quasi esordiente Emma Corrin nei panni della Principessa Diana e la protagonista di Sex Education Gillian Anderson quasi irriconoscibile nei panni della prima premier donna inglese, la conservatrice Margaret Thatcher. Nel teaser ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Le porte di Buckingham Palace stanno per riaprirsi con The4, per raccontare la storia inglese di fine secolo scorso attraverso gli occhi, le gesta e le emozioni della Regina Elisabetta e della sua tormentata famiglia. Dal 15 novembre la pluripremiata serie inglese torna su Netflix con 10 nuovi episodi, che vedono importanti ingressi nel cast in ruoli chiave, mostrate per la prima volta nelledi The4. Leimmagini promozionali di The4 mostrano la quasi esordiente Emma Corrin nei panni della Principessae la protagonista di Sex Education Gillian Anderson quasi irriconoscibile nei panni della prima premier donna inglese, la conservatrice. Nel teaser ...

