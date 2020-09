Tg Politico Parlamentare | edizione del 29 settembre 2020

Leggi su dire

(Di martedì 29 settembre 2020) Arrivano segnali di fiducia dall’economia italiana. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla vigilia della discussione della nota di aggiornamento al Def, conferma che il documento rechera’ una robusta stima della crescita, tale da contenere il calo del Pil sotto le due cifre percentuali, nonostante i danni prodotti dall’emergenza Covid. Conte ha poi invitato tutti, e in primis il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, a lavorare per assicurare la cassaintegrazione ai lavoratori che ancora attendono. “Si tratta di una priorita’ assoluta”, ha detto il premier che invece ha liquidato la polemica sullo stipendio di Tridico osservando che e’ adeguato, ed anche inferiore a quello percepito dai vertici di istituzioni simili.CONFINDUSTRIA CHIEDE UN NUOVO PATTO PER IL PAESE