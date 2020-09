Tg Lazio, edizione del 29 settembre 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Piazza Navona, via del Banco di Santo Spirito, Via Veneto, Via di Tor Millina, via dei Coronari, piazza del Pantheon, Fontana di Trevi: 14 ristoranti, per lo più turistici, dislocati nei luoghi più prestigiosi del centro storico di Roma sono stati sequestrati nell’ambito dell’indagine della Dda che ha portato a 13 misure cautelari per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso. Tra i destinatari dell’ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, capi dell’omonimo clan camorristico. I Moccia, inoltre, prestavano anche soldi. Tra coloro che hanno chiesto denaro al clan, anche Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi D’Alessio.SANITA’, LAZIO PRIMO SU VACCINO ANTINFLUENZALE CON 2,4 MLN DOSI Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) Piazza Navona, via del Banco di Santo Spirito, Via Veneto, Via di Tor Millina, via dei Coronari, piazza del Pantheon, Fontana di Trevi: 14 ristoranti, per lo più turistici, dislocati nei luoghi più prestigiosi del centro storico di Roma sono stati sequestrati nell’ambito dell’indagine della Dda che ha portato a 13 misure cautelari per i reati di estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso. Tra i destinatari dell’ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, capi dell’omonimo clan camorristico. I Moccia, inoltre, prestavano anche soldi. Tra coloro che hanno chiesto denaro al clan, anche Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi D’Alessio.SANITA’, LAZIO PRIMO SU VACCINO ANTINFLUENZALE CON 2,4 MLN DOSI

ConAltriOcchi : RT @diocesidiroma: Dal #29novembre, prima domenica di #Avvento, in tutte le diocesi del Lazio si utilizzerà la nuova edizione del Messale R… - foggylady : RT @RepubblicaTv: Totti al Gemelli incontra Ilenia, la calciatrice della Lazio uscita dal coma dopo il suo videomessaggio: Francesco Totti… - mmanca : RT @RepubblicaTv: Totti al Gemelli incontra Ilenia, la calciatrice della Lazio uscita dal coma dopo il suo videomessaggio: Francesco Totti… - patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Dire: Nel Lazio non c’è alcun allarme #Coronavirus. 'Il coefficiente RT è a 0.85, quindi sotto la media nazionale”. Lo ha detto… - Agenzia_Dire : Nel Lazio non c’è alcun allarme #Coronavirus. 'Il coefficiente RT è a 0.85, quindi sotto la media nazionale”. Lo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 28 settembre 2020 - DIRE.it Dire Ancora street art a Sant’Angelo di Roccalvecce, il “Paese delle Fiabe”: in fase di ultimazione l’ultimo murale di SteReal

Clicca e condividi l'articoloUn nuovo favoloso murale firmato Stefania Marchetto in arte SteReal sta prendendo vita a Sant’Angelo di Roccalvecce, il piccolo borgo della Tuscia conosciuto come il Paese ...

Lecce, confessa l’assassino dei fidanzati: “Li ho uccisi perchè erano troppo felici”

Clicca e condividi l'articolo“Si, sono stato io”. Ha confessato di essere stato lui ad uccidere, Antonio De Marco, lo studente 21 enne arrestato ieri sera per l’omicidio di Daniele De Santis e della s ...

Clicca e condividi l'articoloUn nuovo favoloso murale firmato Stefania Marchetto in arte SteReal sta prendendo vita a Sant’Angelo di Roccalvecce, il piccolo borgo della Tuscia conosciuto come il Paese ...Clicca e condividi l'articolo“Si, sono stato io”. Ha confessato di essere stato lui ad uccidere, Antonio De Marco, lo studente 21 enne arrestato ieri sera per l’omicidio di Daniele De Santis e della s ...