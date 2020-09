Texas, acqua del rubinetto contaminata: trovato ameba mangia-cervello nella rete idrica (Di martedì 29 settembre 2020) Nel Texas, molti residenti vicino a Houston non possono usare l’acqua del rubinetto: in 120mila sono rimasti senza acqua potabile, perché potenzialmente contaminata da un’ameba mortale che “mangia” il cervello. La scoperta è avvenuta dopo la morte di un bambino di 6 anni. Allarme in Texas: i residenti di ben otto città sono stati avvertiti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Nel, molti residenti vicino a Houston non possono usare l’del: in 120mila sono rimasti senzapotabile, perché potenzialmenteda un’mortale che “” il. La scoperta è avvenuta dopo la morte di un bambino di 6 anni. Allarme in: i residenti di ben otto città sono stati avvertiti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

