Test rapidi a scuola, oggi decidono gli esperti del Cts: come funzionerà il monitoraggio (che non elimina il tampone) (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo aver definito «risultati incoraggianti» quelli arrivati dall’utilizzo dei Test rapidi negli aeroporti, il ministro della Salute Roberto Speranza lo aveva annunciato, «presto estenderemo la misura anche nelle scuole». La nuova frontiera per combattere il Coronavirus nel mondo dell’istruzione, oltre ai tamponi, oggi aspetta di essere ufficialmente approvata. Sul tavolo del Comitato tecnico scientifico i documenti che, se autorizzati, potranno dare il via libera all’ordinanza del ministero per i Test rapidi nelle scuole. 30 minuti di attesa per ottenere il risultato contro i due giorni, quando tutto va bene, necessari per gli esiti del tampone. Una soluzione che oggi verrà vagliata attentamente dagli scienziati ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo aver definito «risultati incoraggianti» quelli arrivati dall’utilizzo deinegli aeroporti, il ministro della Salute Roberto Speranza lo aveva annunciato, «presto estenderemo la misura anche nelle scuole». La nuova frontiera per combattere il Coronavirus nel mondo dell’istruzione, oltre ai tamponi,aspetta di essere ufficialmente approvata. Sul tavolo del Comitato tecnico scientifico i documenti che, se autorizzati, potranno dare il via libera all’ordinanza del ministero per inelle scuole. 30 minuti di attesa per ottenere il risultato contro i due giorni, quando tutto va bene, necessari per gli esiti del. Una soluzione cheverrà vagliata attentamente dagli scienziati ...

piersileri : Primo passeggero riscontrato positivo sul volo Milano-Roma, grazie al test rapido. Mi spiace per il passeggero, ch… - fanpage : In arrivo nelle scuole i test antigenici rapidi, per effettuare screening a tappeto su studenti e personale scolast… - nzingaretti : Nelle scuole del Lazio abbiamo già iniziato con i tamponi rapidi antigenici ed ora inizieremo a sperimentare il tes… - wimganz : RT @lisanoja: Decisione saggia, che a mio avviso doveva essere introdotta da subito. Ma, fortunatamente, siamo ancora all'inizio dell'anno… - FrancescaTGI : RT @orizzontescuola: Covid-19, Ricciardi: “I test rapidi a scuola sono un’opzione seria” -