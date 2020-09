Terrore a Roma: i Carabinieri gli suonano per il controllo, lui si barrica in casa: «Faccio saltare in aria il palazzo». Quasi cinque ore di trattativa (Di martedì 29 settembre 2020) Attimi di Terrore ieri sera a Roma in zona Tor Marancia dove un uomo ha minacciato di far saltare in aria il palazzo dopo essersi barricato in casa. Soltanto al termine di Quasi cinque ore di serrate trattative la persona, che si trovava ai domiciliari, si è arresa ai militari. Paura a Roma a Tor Marancia: «Faccio saltare in aria tutto» Tutto è iniziato ieri pomeriggio intorno alle 19.00. I Carabinieri della Stazione di San Sebastiano si sono presentati a casa dell’uomo, un 37enne Romano agli arresti domiciliari già gravato da precedenti, per un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Attimi diieri sera ain zona Tor Marancia dove un uomo ha minacciato di farinildopo essersito in. Soltanto al termine diore di serrate trattative la persona, che si trovava ai domiciliari, si è arresa ai militari. Paura aa Tor Marancia: «intutto» Tutto è iniziato ieri pomeriggio intorno alle 19.00. Idella Stazione di San Sebastiano si sono presentati adell’uomo, un 37enneno agli arresti domiciliari già gravato da precedenti, per un ...

