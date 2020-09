Terremoto in Sicilia: scossa nel Catanese, epicentro a pochi km da Bronte [DATI e MAPPE] (Di martedì 29 settembre 2020) Una scossa di Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificata a 4 km ovest da Bronte (Catania) alle 07:30:37, ad una profondità di 26 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa nel Catanese, epicentro a pochi km da Bronte DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Unadimagnitudo ML 3.1 si è verificata a 4 km ovest da(Catania) alle 07:30:37, ad una profondità di 26 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania).L'articoloinnelkm daMeteo Web.

Susy_1968 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO in provincia di #CATANIA, in #SICILIA, a #Bronte. #Magnitudo 3.1. Ecco QUI i #DETTAGLI - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #CATANIA, in #SICILIA, a #Bronte. #Magnitudo 3.1. Ecco QUI i #DETTAGLI - valentinadigrav : RT @danieledann1: ?? #Terremoti: Approfondimento dell'#INGV sulla sequenza sismica in provincia di #Trapani, nell’area della Valle del Belic… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Terremoto in #Sicilia di 3.2, epicentro nel Catanese: sentito dalla popolazione - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Terremoto in #Sicilia di 3.2, epicentro nel Catanese: sentito dalla popolazione -