Terna | Donnarumma | ' a novembre il nuovo piano industriale'

Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Noi riteniamo che entro la fine dell'autunno presenteremo il nuovo piano industriale, indicativamente nel mese di novembre. Ci stiamo confrontando con il nostro board. Penso a novembre lo presenteremo". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma intervenendo all'Italian Energy Summit organizzato dal 'Sole 24 Ore'. "Nel nostro piano industriale ci sarà un capitolo sul 'new normal': sulle tecnologie da applicare, sugli accordi sindacali, su quello che necessita fare per garantire al meglio il proseguo delle attività anche nei prossimi mesi e anni", aggiunge Donnarumma.

