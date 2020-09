Tennis | partita di 6 ore | è napoletano l’uomo del record

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sfinito in lacrime steso sulla terra rossa così si presenta ilta partenopeo alla fine di una maratona infinita. E’ lui l’eroe del giorno al Roland Garros. IlLorenzo Giustino, dopo 6 ore e 5 minuti d’incontro, si aggiudica il match più lungo didella storia per un italiano in uno Slam. Appena numero 157 del mondo, Giustino supera il francese Moutet conquistando il passaggio al secondo turno del Roland Garros. Il 29enne partenopeo, in un incontro infinito, si aggiudica così la sua prima vittoria di Slam in carriera. Ilta, nonostante il primo set perso 6-0, non demorde e con grande caparbietà conquista due tie break per poi concedere il quarto set per 6-2. Al quinto e decisivo ...