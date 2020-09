Temptation Island: Salvo e Francesca sono la nuova coppia del reality (Di martedì 29 settembre 2020) Salvo e Francesca pronti al viaggio dei sentimenti di Canale 5. sono loro la nuova coppia di Temptation Island 8. Leggi su comingsoon (Di martedì 29 settembre 2020)pronti al viaggio dei sentimenti di Canale 5.loro ladi8.

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - zazoomblog : Alessia Marcuzzi criticata a Temptation Island. Interviene Maurizio Costanzo - #Alessia #Marcuzzi #criticata - Anonimo65485391 : Manifestazioni e proteste in tutto il mondo... Ma gli #italiani che cazzo fanno? Ah si... C'è Temptation Island in… - Giulianongiulia : @FiorellaMannoia @EugenioCardi @albertoangela Non è vero. La classe politica è espressione di chi la vota e non è c… -