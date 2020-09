Temptation island anticipazioni, Gennaro rivuole Anna: cosa deciderà lei? (Di martedì 29 settembre 2020) Anna e Gennaro sono ufficialmente una delle coppie più discusse di Temptation island, questo per via della loro rottura avvenuta nell’ultima puntata del reality, ma tra i due non sarebbe davvero finita. Così come anticipato nelle ultime ore dal profilo Instagram di Temptation island 2020 Gennaro intende chiedere ad Anna di tornare sui loro passi, dopo essersi rivolti a vicenda accuse e parole molto forti al falò finale. In particolare Gennaro ha dato della “parassita” alla fidanzata, la quale ha palesato di sentirsi un “oggetto” nella coppia. cosa accadrà tra i due? Temptation island, Gennaro ci ripensa In un ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 settembre 2020)sono ufficialmente una delle coppie più discusse di, questo per via della loro rottura avvenuta nell’ultima puntata del reality, ma tra i due non sarebbe davvero finita. Così come anticipato nelle ultime ore dal profilo Instagram di2020intende chiedere addi tornare sui loro passi, dopo essersi rivolti a vicenda accuse e parole molto forti al falò finale. In particolareha dato della “parassita” alla fidanzata, la quale ha palesato di sentirsi un “oggetto” nella coppia.accadrà tra i due?ci ripensa In un ...

