Tampone della verità. Paolo Brosio verso il GfVip (Di martedì 29 settembre 2020) Paolo Brosio, concorrente in panchina del GfVip 5 a causa del Covid-19, promette: "Se anche il secondo Tampone sarà negativo, entrerò in casa". Paolo Brosio non si è arreso al virus e ora non intende rinunciare al reality show. All'Adnkronos ha dichiarato: "Con il Grande Fratello Vip ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro. Uno che esce da un ospedale come questo è stato sottoposto a 80mila accertamenti, nessuno è più sicuro di me. Devo aspettare il secondo Tampone, se è negativo io esco". Brosio è ricoverato in una struttura di Casal Palocco a Roma e sempre all'agenzia di stampa ha rivelato: "Penso di aver contratto il ...

