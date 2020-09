Svetlana Alexievich, leader dell’opposizione bielorussa e premio Nobel per la letteratura, ha lasciato il paese (Di martedì 29 settembre 2020) Svetlana Alexievich, la settantaduenne scrittrice bielororussa vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2015, lunedì ha lasciato il suo paese. A confermarlo sono stati i suoi assistenti a diverse agenzie di stampa. Alexievich era l’unica leader dell’opposizione bielorussa ad Leggi su ilpost (Di martedì 29 settembre 2020), la settantaduenne scrittrice bielororussa vincitrice delper lanel 2015, lunedì hail suo. A confermarlo sono stati i suoi assistenti a diverse agenzie di stampa.era l’unicadell’opposizionead

fattoquotidiano : La premio Nobel Svetlana Alexievich lascia la Bielorussia: gli altri membri del consiglio dell’opposizione tutti in… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: La premio Nobel #SvetlanaAlexievich lascia la Bielorussia: gli altri membri del consiglio dell’opposizione tutti in carc… - agiliberti51 : RT @ilpost: Svetlana Alexievich, leader dell’opposizione bielorussa e premio Nobel per la letteratura, ha lasciato il paese - iomaloma : RT @ilpost: Svetlana Alexievich, leader dell’opposizione bielorussa e premio Nobel per la letteratura, ha lasciato il paese - donatodonati : RT @ilpost: Svetlana Alexievich, leader dell’opposizione bielorussa e premio Nobel per la letteratura, ha lasciato il paese -