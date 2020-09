“Stupendo!”. Il prete che celebra le nozze è bellissimo e ora scoppia di popolarità: chi è e le sue foto (Di martedì 29 settembre 2020) Sui social è diventando virale un video che ritrae un giovane sacerdote che ha appena finito di celebrare un matrimonio. “Avete presente quando il prete è più bono dello sposo? Ecco. Siete andati a messa oggi?”, si legge nella didascalia pubblicato dal fotografo e giornalista Francesco Malavolta. Il post del giornalista è stato condiviso e commentato da tantissimi utenti social ed è subito partita la caccia al nome del prete. Alto, biondo, con un accenno di barba e la tonaca lunga , il sacerdote è stato immortalato mentre fuori dal sagrato della chiesa parla con i due sposi e il fotografo. In poche ore il video ha fatto il pieno di like e di condivisioni: tra i commenti, tantissime persone hanno rivolto i loro complimenti al giovane e affascinante ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Sui social è diventando virale un video che ritrae un giovane sacerdote che ha appena finito dire un matrimonio. “Avete presente quando ilè più bono dello sposo? Ecco. Siete andati a messa oggi?”, si legge nella didascalia pubblicato dalgrafo e giornalista Francesco Malavolta. Il post del giornalista è stato condiviso e commentato da tantissimi utenti social ed è subito partita la caccia al nome del. Alto, biondo, con un accenno di barba e la tonaca lunga , il sacerdote è stato immortalato mentre fuori dal sagrato della chiesa parla con i due sposi e ilgrafo. In poche ore il video ha fatto il pieno di like e di condivisioni: tra i commenti, tantissime persone hanno rivolto i loro complimenti al giovane e affascinante ...

arrogantae : non so se vi ho mai raccontato del prete del mio comune che qualche hanno fa ha abbandonato la chiesa per una ragaz… -

