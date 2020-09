“Striscia la notizia” svergogna la Azzolina: lo scempio dei banchi, ecco che succede (video) (Di martedì 29 settembre 2020) Angelica Massera ci delizia ogni volta con una super imitazione della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Si tratta di una parodia di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. La ministra CAzzolina – come viene soprannominata- nella puntata d’esordio viene inchiodata alla sua mediocrità, con un video (vero) che la dice tutta sul caos scuola. “Buttano i banchi, anziché mandarli in Africa”. Striscia inizia col botto, con una legnata alla ministra che tanto si è prodigata per gli inutili banchi a rotelle e che queste immagini provenienti da Cremona inguaiano. Il tg satirico ha mandato infatti in onda il contributo di un utente della città lombarda, che riprende con il telefonino la scena di decine di vecchi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Angelica Massera ci delizia ogni volta con una super imitazione della ministra dell’Istruzione Lucia. Si tratta di una parodia di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. La ministra C– come viene soprannominata- nella puntata d’esordio viene inchiodata alla sua mediocrità, con un(vero) che la dice tutta sul caos scuola. “Buttano i, anziché mandarli in Africa”. Striscia inizia col botto, con una legnata alla ministra che tanto si è prodigata per gli inutilia rotelle e che queste immagini provenienti da Cremona inguaiano. Il tg satirico ha mandato infatti in onda il contributo di un utente della città lombarda, che riprende con il telefonino la scena di decine di vecchi ...

