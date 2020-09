Strage di Marzabotto | il ricordo del Presidente Mattarella

(Di martedì 29 settembre 2020) Ricorre oggi il 76esimo anniversario dalle stragi nazifasciste die Monte Sole, avvenute tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 in provincia di Bologna. IldelSergiodi una delle pagina più triste della Seconda Guerra Mondiale per l’Italia. “Le squadre naziste, accompagnate da guide e informatori fascisti – ricorda il Capo dello Stato – si resero responsabili di molteplici crimini nei mesi del loro arretramento sull’Appennino Tosco-emiliano. Tuttavia,e le aree dei comuni di Monzuno e Grizzana Morandi divennero teatro di uno degli eccidi di civili più spaventosi, più disumani che l’Europa abbia conosciuto durante il secondo conflitto mondiale. Ma quelle vite tragicamente spezzate, quel ...

TeresaBellanova : #29settembre 1944, la strage di #Marzabotto. Ricordare è un dovere, un impegno costante contro ogni forma di odio e… - robertapinotti : Tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 truppe nazifasciste sterminarono oltre 700 innocenti nei paesi alle pen… - carlaruocco1 : Il #29settembre 1944 avveniva l'orrenda strage nazista di #Marzabotto: 771 i morti, 216 erano bambini, sparavano ba… - nuccia20 : RT @robertapinotti: Tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 truppe nazifasciste sterminarono oltre 700 innocenti nei paesi alle pendici… - catia_rocchi : RT @ruggierofilann4: 76 ANNI FA LA STRAGE NAZISTA DI MARZABOTTO.LE OPERAZIONI DI RASTRELLAMENTO COSTRINSERO LA POPOLAZIONE A RIFUGIARSI IN… -

“Lo sterminio degli innocenti che le SS compirono 76 anni or sono nelle terre attorno a Monte Sole ha impresso un segno così profondo e doloroso nella storia del popolo italiano che nulla e nessuno po ...Il 2 ottobre ricorre la Giornata internazionale della non violenza e come ogni anno il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in tale occasione, intende avviare una serie ...