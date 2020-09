Storici dibattiti presidenziali americani | in attesa di Trump-Biden

Leggi su wired

(Di martedì 29 settembre 2020) Quello deitelevisivi tra candidati alla presidenza degli Stati Uniti è un rituale consolidato nella storia della politica e del costume americano: nei quaranta giorni precedenti alle elezioni se ne tengono ben tre, oltre alla sfida che vede protagonisti i due candidati alla vicepresidenza. Le modalità possono cambiare in ogni occasione: ci sono quelli con un unico intervistatore, alla presenza di un intero gruppo di giornalisti, o nella cosiddetta modalità townhall; i candidati possono essere seduti a un tavolo, o in piedi e, in questo caso, si registrano i più informali sgabelli che lasciano la possibilità di muoversi e spostarsi sul palco, o le classiche, statiche postazioni da discorso pubblico. Nella nostra gallery che ripercorre a ritroso gli scontri tra i vari contendenti alla presidenza ne vedrete un po’ di ...