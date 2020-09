Stanotte c’è il dibattito tra Trump e Biden (Di martedì 29 settembre 2020) I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti discuteranno per un'ora e mezza a Cleveland, e ci sono molte attese e altrettante incognite Leggi su ilpost (Di martedì 29 settembre 2020) I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti discuteranno per un'ora e mezza a Cleveland, e ci sono molte attese e altrettante incognite

gemin_steven98 : RT @ilpost: Stanotte c’è il dibattito tra Trump e Biden - ilpost : Stanotte c’è il dibattito tra Trump e Biden - _CristinaCri : @gyn_lemon Ti ho sognata stanotte. Ti mando un DM perché c'è una cosina di cui voglio parlarti. ?? - intheunion2020 : ???? The Union c’è! Stanotte alle 3 live tweeting del primo #Debates presidenziale. Per tutti coloro che resteranno… - roseohara78 : Secondo me stanotte Biden si dimentica che c'è il dibattito e sta a casa a mangiare la tempestina. #Debates2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Stanotte c’è