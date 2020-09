Squalificati Serie A e B, le decisioni del giudice sportivo: un’assenza per la Juventus (Di martedì 29 settembre 2020) Squalificati Serie A e B – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Serie A a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA IACOPONI Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. RABIOT Adrien (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Serie B Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020)A e B – Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 settembre 2020, ha assunto lequi di seguito riportate:A a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA IACOPONI Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. RABIOT Adrien (): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.B Ilavv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ...

