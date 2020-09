Squali in pericolo per impiego squalene nel vaccino Covid: l’analisi (Di martedì 29 settembre 2020) Si sta parlando con un certa insistenza dello squalene nel vaccino Covid-19, che metterebbe a rischio la vita di almeno mezzo milione di Squali. Come riportato dalla divisione britannica di Sky News, il riferimento è ad un olio naturale prodotto nel fegato dei pescecani, ed è un ingrediente in diversi candidati vaccini Covid-19. Lo squalene attualmente viene utilizzato come adiuvante in medicina (lo si impiega per aumentare l’efficacia del processo di immunizzazione, in quanto in grado di generare una risposta immunitaria più forte): l’azienda farmaceutica britannica GlaxoSmithKline lo utilizza nei vaccini antiinfluenzali. La società avrebbe comunicato la volontà di produrre un miliardo di dosi di questo particolare adiuvante per un suo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Si sta parlando con un certa insistenza dellonel-19, che metterebbe a rischio la vita di almeno mezzo milione di. Come riportato dalla divisione britannica di Sky News, il riferimento è ad un olio naturale prodotto nel fegato dei pescecani, ed è un ingrediente in diversi candidati vaccini-19. Loattualmente viene utilizzato come adiuvante in medicina (lo si impiega per aumentare l’efficacia del processo di immunizzazione, in quanto in grado di generare una risposta immunitaria più forte): l’azienda farmaceutica britannica GlaxoSmithKline lo utilizza nei vaccini antiinfluenzali. La società avrebbe comunicato la volontà di produrre un miliardo di dosi di questo particolare adiuvante per un suo ...

MGalliera : Vaccini con squalene naturale? Estinzione degli squali e pericolo per la nostra salute - Herbert403 : @AdriMCMLXI Mi ricorda il film 'Lo Squalo' dove c'era il sindaco che premeva perché non si parlasse di squali e si… - sara_kat_82 : RT @Sherpa07337944: Un ardito paragone tra la situazione di pericolo di estinzione in cui versano gli squali mediterranei e la figura dello… - _carlottamiller : RT @AcquarioGenova: Gli squali grigi del Mediterraneo sono in pericolo di estinzione a causa delle catture accessorie nelle reti da pesca e… - AltriSpazi : Un ardito paragone tra la situazione di pericolo di estinzione in cui versano gli squali mediterranei e la figura d… -

Ultime Notizie dalla rete : Squali pericolo “Mezzo milione di squali verrà ucciso per produrre il vaccino contro il Covid”: l’allarme… Il Fatto Quotidiano “Mezzo milione di squali verrà ucciso per produrre il vaccino contro il Covid”: l’allarme degli animalisti. Ma gli scienziati frenano

Mezzo milione di squali in pericolo per via della produzione di un vaccino contro il Covid. L’allarme, lanciato dall’associazione ambientalista Shark Allies, riguarda lo squalene, un olio che si trova ...

Il vaccino contro il Covid ucciderà mezzo milione di squali

La distribuzione a tutta l’umanità del vaccino contro il Covid potrebbe portare allo sterminio di mezzo milione di squali. Un olio contenuto nel loro fegato, lo squalene, è infatti indispensabile a re ...

Mezzo milione di squali in pericolo per via della produzione di un vaccino contro il Covid. L’allarme, lanciato dall’associazione ambientalista Shark Allies, riguarda lo squalene, un olio che si trova ...La distribuzione a tutta l’umanità del vaccino contro il Covid potrebbe portare allo sterminio di mezzo milione di squali. Un olio contenuto nel loro fegato, lo squalene, è infatti indispensabile a re ...