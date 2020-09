Spazio: ricerca spaziale riparte da Vega, il lanciatore made in Italy di Avio (2) (Di martedì 29 settembre 2020) (Adnkronos) - L'impiego del suo innovativo dispenser S.S.M.S. (Small Spacecraft Mission Service), inoltre, conferisce all'azienda aerospaziale un ulteriore elemento di eccezionalità. La struttura hi-tech ideata, progettata e realizzata da Avio in collaborazione con Sab Aerospace, ha permesso alla missione VV16 di mettere in orbita ben 53 satelliti artificiali di 13 paesi differenti, rilasciando nello Spazio nano, micro e mini satelliti, da 1 a 400 kg. I satelliti in orbita lavoreranno a beneficio di 21 clienti differenti ad altezze comprese tra i 515 e i 530 chilometri, destinati a supportare la ricerca scientifica, l'osservazione della Terra e le telecomunicazioni. L'azienda italiana è attualmente impegnata nella progettazione di nuove meccaniche per questa tipologia di satelliti. Tra i progetti in ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) (Adnkronos) - L'impiego del suo innovativo dispenser S.S.M.S. (Small Spacecraft Mission Service), inoltre, conferisce all'azienda aeroun ulteriore elemento di eccezionalità. La struttura hi-tech ideata, progettata e realizzata dain collaborazione con Sab Aerospace, ha permesso alla missione VV16 di mettere in orbita ben 53 satelliti artificiali di 13 paesi differenti, rilasciando nellonano, micro e mini satelliti, da 1 a 400 kg. I satelliti in orbita lavoreranno a beneficio di 21 clienti differenti ad altezze comprese tra i 515 e i 530 chilometri, destinati a supportare lascientifica, l'osservazione della Terra e le telecomunicazioni. L'azienda italiana è attualmente impegnata nella progettazione di nuove meccaniche per questa tipologia di satelliti. Tra i progetti in ...

TV7Benevento : Spazio: ricerca spaziale riparte da Vega, il lanciatore made in Italy di Avio (2)... - TV7Benevento : Spazio: ricerca spaziale riparte da Vega, il lanciatore made in Italy di Avio... - Green__Planner : Dopo anni in cui la ricerca scientifica ha avuto poco spazio sui media, con la pandemia sanitaria è stato invece ri… - lucarallo : RT @MakerFaireRome: ?? Al via la Call for Universities & Research Institutes di #MFR2020! Anche quest'anno diamo spazio ai migliori progetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio ricerca Torna Scali Urbani: alla ricerca della qualità dello spazio da vivere Infobuild Spazio: ricerca spaziale riparte da Vega, il lanciatore made in Italy di Avio

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Sono ben 53 i satelliti artificiali trasportati in orbita dal vettore operativo Vega, un evento senza precedenti che ...

L'esercito americano vuole usare l'internet dello spazio di Musk per creare un gps più sicuro

I satelliti dell'azienda di Elon Musk, pensati per una rete internet dello spazio, potrebbero fornire un sistema di navigazione più preciso e sicuro ...

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Sono ben 53 i satelliti artificiali trasportati in orbita dal vettore operativo Vega, un evento senza precedenti che ...I satelliti dell'azienda di Elon Musk, pensati per una rete internet dello spazio, potrebbero fornire un sistema di navigazione più preciso e sicuro ...