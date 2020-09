Spazi pubblici “solo a chi condanna fascismo e comunismo” Polemica per la mozione del comune leghista di Dalmine Anpi | “Offensiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Da oggi adella Bergamasca, chi vorrà usare unoo pubblico dovrà non solo “re regimi e ideologie ispirate al nazismo e al” ma anche al “comunismo nonché ai radicalismi religiosi”. Lo ha stabilito il consiglio comunale approvando laproposta dalla maggioranza di centrodestra formata da Lega e liste civiche. Una decisione che, stando ai promotori, vuole recepire la risoluzione europea del 2019 in materia, ma che nei fatti si spinge più in là. Non sino solo i regimi, come previsto nella risoluzione, ma anche l’ideologia. “Non limitiamo solo l’apologia del regime totalitario – spiega al telefono il vice sindaco Gianluca Iodice, che ha ...