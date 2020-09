Spazi pubblici concessi “solo a chi condanna fascismo e comunismo”: polemica per la mozione del comune leghista di Dalmine (Di martedì 29 settembre 2020) Dalmine, Spazi pubblici “solo a chi condanna fascismo e comunismo” Scoppiano le polemiche a Dalmine, comune della Bergamasca amministrato da una maggioranza formata da Lega e alcune liste civiche: una mozione approvata in consiglio comunale nei giorni scorsi prevede che da oggi gli Spazi pubblici vengano concessi solo a chi condanna “regimi e ideologie ispirate al nazismo e al fascismo”, ma anche al “comunismo nonché ai radicalismi religiosi”. Secondo chi ha promosso la mozione, la decisione ha l’obiettivo di adattarsi alle normative europee che prevedono la condanna dei regimi ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020)“solo a chie comunismo” Scoppiano le polemiche adella Bergamasca amministrato da una maggioranza formata da Lega e alcune liste civiche: unaapprovata in consiglio comunale nei giorni scorsi prevede che da oggi glivenganosolo a chi“regimi e ideologie ispirate al nazismo e al”, ma anche al “comunismo nonché ai radicalismi religiosi”. Secondo chi ha promosso la, la decisione ha l’obiettivo di adattarsi alle normative europee che prevedono ladei regimi ...

