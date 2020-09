(Di martedì 29 settembre 2020) “Una tegola a ciel sereno anche perché il protocollo della Figc è molto serio ed articolato, e per questo adesso, prese tutte le misure cautelative del Genoa, aspettando i risultati delche il campionato sia ancora in grado di potersi svolgere nel modo previsto”. lo ha detto il ministro dello sport, Vincenzo, … L'articolo: «ilma» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CorSport : #Spadafora: 'Focolaio #Genoa? Aspettiamo i risultati del #Napoli' ?? - NCN_it : #SPADAFORA: «ASPETTIAMO IL #NAPOLI MA CREDO CHE IL CAMPIONATO POSSA ANDARE AVANTI» - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Spadafora: «Aspettiamo il Napoli ma credo Serie A possa andare avanti»: “Una tegola a ciel se… - MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Aspettiamo il Napoli ma credo Serie A possa andare avanti» - CalcioFinanza : Spadafora: «Aspettiamo il Napoli ma credo Serie A possa andare avanti» -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Aspettiamo

Sileri, viceministro della Salute, ha spiegato che in caso di positività dei calciatori del Napoli, la Serie A sarà costretta a fermarsi. Ma ...Il ministro mantiene la calma. Almeno per ora. «Una tegola a ciel sereno anche perché il protocollo della Figc è molto serio ed articolato, e per questo adesso, prese ...