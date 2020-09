Spadafora “14 casi Covid al Genoa? Credo che Serie A possa proseguire” (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sicuramente è una tegola a ciel sereno, perchè il protocollo della Figc è molto serio e articolato. Prese tutte le misure di cautela per il Genoa, vediamo i risultati dei test effettuati al Napoli, ma Credo che il campionato sia ancora in grado di svolgersi nel modo previsto”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora parlando dei 14 casi di positività al Covid-19 che hanno colpito il Genoa e preoccupano la Serie A. “Con il presidente della Figc Gravina e il presidente della Lega Serie A Dal Pino, che peraltro incontrerò la prossima settimana, farò il punto della situazione – ha aggiunto Spadafora ai ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sicuramente è una tegola a ciel sereno, perchè il protocollo della Figc è molto serio e articolato. Prese tutte le misure di cautela per il, vediamo i risultati dei test effettuati al Napoli, mache il campionato sia ancora in grado di svolgersi nel modo previsto”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzoparlando dei 14di positività al-19 che hanno colpito ile preoccupano laA. “Con il presidente della Figc Gravina e il presidente della LegaA Dal Pino, che peraltro incontrerò la prossima settimana, farò il punto della situazione – ha aggiuntoai ...

