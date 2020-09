South Park: uno stadio di Football in Colorado riempito di cartonati (Di martedì 29 settembre 2020) I modelli in cartone dei personaggi del Cartone South Park come Cartman, Kyle, Stan e Kenny hanno addobbato lo stadio di Football della squadra NFL. South Park ha collaborato con la squadra NFL di Denver Broncos per aiutare a riempire simbolicamente una folla sugli spalti che era stata svuotata durante la pandemia di coronvirus. L’idea è stata apprezzata sui social e il video della folla dei cartoni nello stadio è diventata virale, ricevendo molti like di apprezzamemento. Leggi anche: South Park: su Comedy Central sbarca uno speciale tutto da ridere South Park: uno stadio pieno di cartonati Quasi 2.000 ritagli di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020) I modelli in cartone dei personaggi del Cartonecome Cartman, Kyle, Stan e Kenny hanno addobbato lodidella squadra NFL.ha collaborato con la squadra NFL di Denver Broncos per aiutare a riempire simbolicamente una folla sugli spalti che era stata svuotata durante la pandemia di coronvirus. L’idea è stata apprezzata sui social e il video della folla dei cartoni nelloè diventata virale, ricevendo molti like di apprezzamemento. Leggi anche:: su Comedy Central sbarca uno speciale tutto da ridere: unopieno diQuasi 2.000 ritagli di ...

