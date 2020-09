South Park, il 1° ottobre su Comedy Central arriva The Pandemic Special (Video) (Di martedì 29 settembre 2020) La banda di South Park sta per tornare, e lo farà affrontando di petto l’argomento che ha fatto di questo 2020 un anno di cui tutti ci ricorderemo. Trey Parker e Matt Stone hanno infatti lavorato a The Pandemic Special, un episodio di un’ora che in Italia potremo vedere il 1° ottobre alle 23:00 (in versione sottotitolata) su Comedy Central (canale 128 di Sky) e su Now Tv. L’8 ottobre, alla stessa ora, andrà invece l’episodio doppiato. Una messa in onda che avverrà a sole ventiquattr’ore dal debutto americano previsto, appunto, per il 30 settembre: nell’attesa, potete vedere il promo a seguire. Ma che cosa hanno in mente Parker e Stone per ... Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020) La banda dista per tornare, e lo farà affrontando di petto l’argomento che ha fatto di questo 2020 un anno di cui tutti ci ricorderemo. Treyer e Matt Stone hanno infatti lavorato a The, un episodio di un’ora che in Italia potremo vedere il 1°alle 23:00 (in versione sottotitolata) su(canale 128 di Sky) e su Now Tv. L’8, alla stessa ora, andrà invece l’episodio doppiato. Una messa in onda che avverrà a sole ventiquattr’ore dal debutto americano previsto, appunto, per il 30 settembre: nell’attesa, potete vedere il promo a seguire. Ma che cosa hanno in menteer e Stone per ...

