Sostenibilità, appuntamento a Napoli con il “Green Symposium” (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Com’è cambiato l’approccio del nostro Paese alle tematiche ambientali dopo il lockdown e la crisi economico finanziaria che ne è conseguita? Se ne discuterà alla stazione marittima di Napoli, il 22 e 23 ottobre prossimi, in occasione della prima edizione del Green Symposium, organizzata da RiciclaTv, la webTv interamente dedicata alle tematiche ambientali con il board scientifico di Ecomondo, fiera di settore leader in Europa. Obiettivo dei lavori, inizialmente programmati a marzo e poi rinviati a causa dell’emergenza Covid, è la creazione di una “piazza” di incontri e opportunità per imprese pubbliche e private, istituzioni, università e centri di ricerca. 4 Symposia, 8 tavoli tecnici, un seminario formativo. Oltre 60 relatori provenienti da tutta Italia e dall’Europa, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Com’è cambiato l’approccio del nostro Paese alle tematiche ambientali dopo il lockdown e la crisi economico finanziaria che ne è conseguita? Se ne discuterà alla stazione marittima di, il 22 e 23 ottobre prossimi, in occasione della prima edizione del Green Symposium, organizzata da RiciclaTv, la webTv interamente dedicata alle tematiche ambientali con il board scientifico di Ecomondo, fiera di settore leader in Europa. Obiettivo dei lavori, inizialmente programmati a marzo e poi rinviati a causa dell’emergenza Covid, è la creazione di una “piazza” di incontri e opportunità per imprese pubbliche e private, istituzioni, università e centri di ricerca. 4 Symposia, 8 tavoli tecnici, un seminario formativo. Oltre 60 relatori provenienti da tutta Italia e dall’Europa, ...

gruppocap : I sistemi digitali hanno assunto un ruolo fondamentale nelle nostre vite. Anche la sostenibilità è strettamente con… - FrancoVerrascin : RT @CiboPer_LaMente: Nuovo appuntamento con i nostri #Talks in occasione della #biotechweek .Vi aspettiamo venerdì 2 ottobre alle 10 insiem… - Copagri : RT @CiboPer_LaMente: Nuovo appuntamento con i nostri #Talks in occasione della #biotechweek .Vi aspettiamo venerdì 2 ottobre alle 10 insiem… - APIOfficial1 : RT @CiboPer_LaMente: Nuovo appuntamento con i nostri #Talks in occasione della #biotechweek .Vi aspettiamo venerdì 2 ottobre alle 10 insiem… - dPiovan : RT @CiboPer_LaMente: Nuovo appuntamento con i nostri #Talks in occasione della #biotechweek .Vi aspettiamo venerdì 2 ottobre alle 10 insiem… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità appuntamento Scuola, ultime notizie. Mattarella a Vo' Euganeo: scuola sfida decisiva per la ripartenza dell'Italia. Il Paese non può dividersi Il Sole 24 ORE