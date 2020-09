Soluzioni Cruciverba del 29 09 20 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 29 settembre 2020) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello vi ringrazierà, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Bando alle ciance e vediamo ledeidel giorno 29/09/20: Cadono in letargo 8 lettere: Marmotte Calciatore specialista dagli 11 metri 9 lettere: Rigorista Chi li frequenta si isola 6 lettere: Ritiri Circuito da computer 4 lettere: Chip Conduttore elettrico impiegato per deviare la corrente 5 lettere: Shunt Coraggiosi e impassibili 6 lettere: Stoici Gran festa di gala 6 lettere: Soirée I fusti su cui giardinieri eseguono i trapianti 12 lettere: Portainnesti I paraurti del vagone 11 lettere: ...